Sugar Marina Resort-Surf-Kata Beach - Phuket Sandbox Hotel

Sugar Marina Resort-Surf-Kata Beach is de perfecte keuze voor reizigers die het beste van Phuket willen ervaren. Het hotel is een van de beste surfstranden in Phuket en biedt een geweldige surfervaring die begint bij de ingang van het resort met de hoogste watermuur in de stad en een enorm surfplankdisplay dat je gewoon niet mag missen. Sugar Marina Resort-Surf-Kata Beach biedt een onberispelijke service en alle essentiële voorzieningen om reizigers te stimuleren. Tijdens hun verblijf in deze accommodatie kunnen gasten genieten van een duik in het unieke zwembad dat 's nachts oplicht met een cool kompasontwerp, de beste vriend van een surfer voor het voorspellen van deining. De faciliteiten op het terrein, waaronder het Wave Restaurant, zijn ontworpen in industriële stijl. Gasten kunnen kiezen uit 75 kamers, die allemaal een sfeer van totale harmonie uitstralen en voorzien zijn van coole surffoto's, surfkunstwerk en een echte surfplank. Dit coole surfthema kan worden genoten door iedereen die een passie heeft voor strandvakanties en geweldig design. Sugar Marina Resort-Surf-Kata Beach is de perfecte uitvalsbasis om te genieten van je surfervaring Phuket.

