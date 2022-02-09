PHUKET TEST & GO

Шугар Марина Резорт-Серф-Ката Бич - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
оценка с
1266
Обновление February 9, 2022
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Sugar Marina Resort-Surf-Kata Beach - идеальный выбор для путешественников, которые хотят увидеть все самое лучшее на Пхукете. Этот отель является одним из лучших пляжей для серфинга на Пхукете, предлагая потрясающие впечатления от серфинга, которые начинаются у входа на курорт с самой высокой водной стены в городе и огромной доски для серфинга, которую вы просто не можете пропустить. Sugar Marina Resort-Surf-Kata Beach предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Во время проживания в этом отеле гости смогут искупаться в уникальном бассейне, который освещается ночью с помощью классного компаса, лучшего друга серфера для прогнозирования волнения. Удобства на территории отеля, в том числе ресторан Wave, оформлены в индустриальном стиле. Гости могут выбрать из 75 номеров, каждый из которых излучает атмосферу полной гармонии и украшен крутыми фотографиями сёрфинга, картинами сёрфинга и настоящей доской для серфинга. Эта крутая тема серфинга понравится всем, кто любит пляжный отдых и отличный дизайн. Sugar Marina Resort-Surf-Kata Beach является идеальной базой, чтобы насладиться серфингом на Пхукете.

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Адрес / Карта

100/92 Kata Road, Kata Beach, Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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