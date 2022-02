ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท-เซิร์ฟ-หาดกะตะ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท-เซิร์ฟ-หาดกะตะ เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดของภูเก็ต โรงแรมแห่งนี้เป็นหนึ่งในหาดโต้คลื่นชั้นนำของภูเก็ต มอบประสบการณ์การเล่นเซิร์ฟที่ยอดเยี่ยม เริ่มต้นที่ทางเข้ารีสอร์ทที่มีกำแพงน้ำสูงที่สุดในเมือง และกระดานโต้คลื่นขนาดใหญ่ที่คุณไม่ควรพลาด ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท-เซิร์ฟ-กะตะบีช มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ขณะพักในที่พักแห่งนี้ แขกจะได้เพลิดเพลินกับการลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ส่องสว่างในเวลากลางคืนด้วยการออกแบบเข็มทิศสุดเท่ เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเล่นกระดานโต้คลื่นในการพยากรณ์อาการบวม สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่รวมทั้ง Wave Restaurant ได้รับการออกแบบในสไตล์อินดัสเทรียล ผู้เข้าพักสามารถเลือกห้องพักจาก 75 ห้อง ซึ่งทั้งหมดมีบรรยากาศที่กลมกลืนกัน ในขณะที่มีภาพถ่ายโต้คลื่น งานศิลปะการโต้คลื่น และกระดานโต้คลื่นของจริง ธีมโต้คลื่นสุดเท่นี้ใช้ได้กับทุกคนที่หลงใหลในการพักผ่อนริมชายหาดและการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท-เซิร์ฟ-หาดกะตะ เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นกระดานโต้คลื่นของคุณในภูเก็ต

