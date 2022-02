Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Een uitstekende locatie, samen met uitgebreide faciliteiten op het terrein, waaronder drie zwembaden, maken deze accommodatie tot een aantrekkelijke keuze. Peach Hill Resort ligt aan de westkust van Phuket, op ongeveer 300 meter afstand van Kata en Karon Beach. Het ligt op loopafstand van het winkelcentrum Kata, op 10 minuten rijden van Patong Beach en op 20 minuten van de stad Phuket. Gasten kunnen genieten van authentieke Thaise en Europese gerechten in de twee restaurants op het hotelterrein. Voor een scala aan watersporten hoeft u alleen maar naar het strand te lopen, en als u wilt ontspannen in het resort, kunt u kiezen uit spabehandelingen, kruidenstoom of een bezoek aan de salon. Peach Hill Resort biedt zeker entertainment en ontspanning voor alle leeftijdsgroepen.

