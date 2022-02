Sugar Marina Resort-Surf-Plage de Kata - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Sugar Marina Resort-Surf-Kata Beach est le choix parfait pour les voyageurs qui souhaitent découvrir le meilleur de Phuket. L'hôtel est l'une des meilleures plages de surf de Phuket, offrant une expérience de surf impressionnante qui commence à l'entrée du complexe avec le plus haut mur d'eau de la ville et un immense écran de planche de surf que vous ne pouvez tout simplement pas manquer. Sugar Marina Resort-Surf-Kata Beach offre un service impeccable et toutes les commodités essentielles pour revigorer les voyageurs. Pendant leur séjour dans cet établissement, les clients apprécieront de se baigner dans la piscine unique qui s'illumine la nuit avec un design de boussole cool, le meilleur ami des surfeurs pour prévoir la houle. Les installations sur place, dont le restaurant Wave, sont conçues dans un style industriel. Les clients peuvent choisir parmi 75 chambres, qui dégagent toutes une atmosphère d'harmonie totale tout en présentant de superbes photos de surf, des illustrations de surf et une vraie planche de surf. Ce thème de surf cool peut être apprécié par tous ceux qui ont une passion pour les vacances à la plage et un superbe design. Sugar Marina Resort-Surf-Kata Beach est la base idéale pour profiter de votre expérience de surf à Phuket.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX