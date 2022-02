Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa biedt kwaliteitsaccommodatie aan de stranden, gezinsplezier en restaurants in de wijk van Phuket en is een populaire keuze voor zowel zakenreizigers als vakantiegangers. Gelegen op slechts 20 km van het stadscentrum, zijn de gasten goed gelegen om te genieten van de attracties en activiteiten van de stad. Niet minder uitzonderlijk is een gemakkelijke toegang tot de talloze attracties en monumenten van de stad, zoals Dino Park Mini Golf, Herdenking van Princess Mothers Stadium, Kata Beach. De faciliteiten en diensten die door Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa worden geboden, garanderen een aangenaam verblijf voor gasten. Het hotel heeft een uitgebreid aanbod aan services, inclusief 24 uur roomservice, gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, taxiservice. 143 kamers verdeeld over 5 verdiepingen zorgen voor een warm en aangenaam thuis weg van huis. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, badkamertelefoon, oploskoffie, thee, locker aanwezig. Het hotel biedt vele unieke recreatiemogelijkheden zoals hot tub, fitnesscentrum, sauna, zwembad (buiten), bubbelbad. Het Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die charme, comfort en gemak zoeken in Phuket.

Voorzieningen / functies Buffet Breakfast

RT-PCR test Centre transfers

Additional charges for Airport pickup @ THB 1,500. Complimentary for 5 and 7 night stay

Additional charges for RT-PCR test per person per test @ THB 2,100 (bookable via www.thailandpsas.com)

