The Royal Paradise Hotel And Spa - Phuket Sandbox Hotel

Het Royal Paradise Hotel & Spa plaatst zijn gasten midden in de actie, op enkele minuten van het strand, het nachtleven en de winkels. Het hotel ligt in het hart van Patong, op slechts een paar minuten lopen van Bangla Road, het centrum van het nachtleven van Patong. De winkelcentra Jungceylon en Robinson liggen ook op loopafstand van het hotel en Patong Beach ligt op minder dan 10 minuten lopen. De centrale ligging maakt het Royal Paradise een ideale, comfortabele en betaalbare uitvalsbasis als u ten volle wilt genieten van het nachtleven van Patong. The Royal Paradise ligt op een uitgestrekt complex, met de Paradise Wing en de Royal Wing die beide een onbetaalbaar uitzicht bieden op Patong Beach en de skyline van Phuket. Het Royal Paradise Hotel & Spa is perfect voor reizigers die op zoek zijn naar unieke accommodatie, een centrale locatie en een ontspannen sfeer.

Voorzieningen / functies Balcony

Free wifi

Mini bar service

Room Service

Private safety box in bedroom

Connecting room available

Bathtub

Swimming Pool

Score 4.4 /5 Zeer goed Gebaseerd op 1 recensie 🇬🇧 Nicholas Mowle Aangekomen 10/07/2021 4.4 Deluxe Paradise Wing Pluspunten Goed georganiseerd

Covids testen ging snel Minpunten Geen Zou nooit makkelijk zijn om weer open te gaan, maar je hebt het heel professioneel en met een mooie glimlach gedaan. Goed gedaan

