Cloud19 Panwa - Phuket Sandbox Hotel

Deze voormalige strandresidentie van de familie Chumbala is nu open voor gasten als een boetiekhotel. Cloud19 Panwa ligt dicht bij Chalong Bay en beschikt over een privéstrand en een eigen aanlegsteiger voor gasten. Populaire activiteiten zijn duiken, zeilen, vissen en eilandhoppen. Elk van de 19 kamers hier biedt een spectaculair uitzicht op zee en is uitgerust met Posturepedic-matrassen en beschikt over een gescheiden bad en douche. Na een lange dag in de zon kunnen gasten zeker genieten van een duik in een van de zwembaden. Met een uitstekende locatie en voorzieningen, zal Cloud19 Panwa zorgen voor een onvergetelijke vakantie op het eiland.

