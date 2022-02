Cloud19 Panwa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Cette ancienne résidence balnéaire de la famille Chumbala est désormais ouverte aux clients en tant qu'hôtel de charme pour une escapade. Situé à proximité de la baie de Chalong, le Cloud19 Panwa comprend une plage privée ainsi qu'une jetée privée à la disposition des clients. Les activités populaires incluent la plongée, la voile, la pêche et les excursions d'île en île. Chacune des 19 chambres offre une vue spectaculaire sur la mer et est équipée de matelas Posturepedic et dispose d'une baignoire et d'une douche séparées. Après une longue journée au soleil, les clients sont sûrs de profiter d'un plongeon dans l'une des piscines. Avec un excellent emplacement et des équipements, Cloud19 Panwa fera des vacances mémorables sur l'île.

