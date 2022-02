Cloud19 Panwa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Эта бывшая пляжная резиденция семьи Чумбала теперь открыта для гостей как бутик-отель. Отель Cloud19 Panwa расположен недалеко от залива Чалонг. К услугам гостей частный пляж, а также частный пирс для гостей. Популярные мероприятия включают дайвинг, парусный спорт, рыбалку и прогулки по островам. В каждом из 19 номеров с захватывающим видом на море есть матрасы Posturepedic, а также отдельная ванна и душ. После долгого дня, проведенного на солнце, гости могут искупаться в любом из бассейнов. Cloud19 Panwa с прекрасным расположением и удобствами сделает отдых на острове незабываемым.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX