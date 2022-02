Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Welkom bij luxe in Phuket tijdens een verblijf op een van de populairste strandbestemmingen van Thailand. Trisara Phuket Villas & Residences is geopend sinds 2004 en is een intiem resort met privézwembaden en een onovertroffen uitzicht op de zee vanuit alle accommodaties. Dit hotel ligt in een ongerept gebied aan de noordwestkust van het eiland en biedt een verzameling prachtige villa's, suites en residenties met zwembad en genesteld in tropische tuinen. Het hotel beschikt over een restaurant en bar, spa- en schoonheidsfaciliteiten, een fitnessruimte en salon, tennisbanen en een bibliotheek. Er zijn in totaal 39 villa's en suites met zwembad, die u elk een stap dichter bij de natuur brengen in dit 5-sterrenresort.

Voorzieningen / functies Private Pool in every villa.

Panoramic sea-view from every villa.

A Michelin -star awarded Restaurant , PRU.

A Michelin - plate awarded Restaurant, Seafood Restaurant.

An awarded Jara Spa.

