Willkommen zu Luxus in Phuket, wenn Sie an einem der beliebtesten Strandziele Thailands übernachten. Das seit 2004 geöffnete Trisara Phuket Villas & Residences ist ein intimes Resort, das private Pools und einen unschlagbaren Meerblick von allen Unterkünften bietet. Dieses Hotel liegt in einer unberührten Gegend an der Nordwestküste der Insel und bietet eine Sammlung atemberaubender Poolvillen, Suiten und Residenzen, eingebettet in tropische Gärten. Zu den Annehmlichkeiten vor Ort gehören ein Restaurant und eine Bar, Wellness- und Schönheitseinrichtungen, ein Fitnessstudio und ein Salon, Tennisplätze und eine Bibliothek. Insgesamt gibt es 39 Poolvillen und Suiten, die Sie in diesem 5-Sterne-Resort der Natur ein Stück näher bringen.

Ausstattung / Ausstattung Private Pool in every villa.

Panoramic sea-view from every villa.

A Michelin -star awarded Restaurant , PRU.

A Michelin - plate awarded Restaurant, Seafood Restaurant.

An awarded Jara Spa.

