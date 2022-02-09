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予約リクエストにより、優先的にトリサラプーケットヴィラ＆レジデンス 直接連絡し、 トリサラプーケットヴィラ＆レジデンスが直接支払いを回収します。

タイで最も人気のあるビーチの目的地の1つに滞在するときは、プーケットの贅沢へようこそ。 2004年にオープンしたトリサラプーケットヴィラズ＆レジデンシズは、プライベートプールを提供し、すべての宿泊施設から海の最高の景色を望む親密なリゾートです。見事なプールヴィラ、スイート、レジデンスのコレクションを誇り、トロピカルガーデンに囲まれたこのホテルは、島の北西海岸の手つかずのエリアに位置しています。敷地内には、レストランとバー、スパと美容施設、ジムとサロン、テニスコート、図書室があります。合計39のプールヴィラとスイートがあり、それぞれがこの5つ星リゾートの自然に一歩近づきます。