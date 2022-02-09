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トリサラプーケットヴィラ＆レジデンス - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.3

103レビューによる評価
更新日 February 9, 2022
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タイで最も人気のあるビーチの目的地の1つに滞在するときは、プーケットの贅沢へようこそ。 2004年にオープンしたトリサラプーケットヴィラズ＆レジデンシズは、プライベートプールを提供し、すべての宿泊施設から海の最高の景色を望む親密なリゾートです。見事なプールヴィラ、スイート、レジデンスのコレクションを誇り、トロピカルガーデンに囲まれたこのホテルは、島の北西海岸の手つかずのエリアに位置しています。敷地内には、レストランとバー、スパと美容施設、ジムとサロン、テニスコート、図書室があります。合計39のプールヴィラとスイートがあり、それぞれがこの5つ星リゾートの自然に一歩近づきます。

アメニティ/機能

  • Private Pool in every villa.
  • Panoramic sea-view from every villa.
  • A Michelin -star awarded Restaurant , PRU.
  • A Michelin - plate awarded Restaurant, Seafood Restaurant.
  • An awarded Jara Spa.
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住所/地図

60/1 Moo 6, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Talang, Layan, Phuket, Thailand

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