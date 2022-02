Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ตรีสรา ภูเก็ต วิลล่า แอนด์ เรสซิเดนซ์ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ตรีสรา ภูเก็ต วิลล่า แอนด์ เรสซิเดนซ์ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ยินดีต้อนรับสู่ความหรูหราในภูเก็ตเมื่อเข้าพักที่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย ตรีสรา ภูเก็ต วิลล่า แอนด์ เรสซิเดนซ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นรีสอร์ทบรรยากาศส่วนตัวที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวและวิวทะเลจากที่พักทั้งหมด โดดเด่นด้วยคอลเลกชั่นพูลวิลล่า ห้องสวีท และบ้านพักที่สวยงามมากมาย และตั้งอยู่ในสวนเขตร้อน โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ยังไม่มีใครแตะต้องบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่รวมถึงร้านอาหารและบาร์ สปาและสถานเสริมความงาม ห้องออกกำลังกายและร้านเสริมสวย สนามเทนนิส และห้องสมุด มีพูลวิลล่าและห้องสวีททั้งหมด 39 ห้อง โดยแต่ละห้องจะนำคุณเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นที่รีสอร์ทระดับ 5 ดาวแห่งนี้

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Private Pool in every villa.

Panoramic sea-view from every villa.

A Michelin -star awarded Restaurant , PRU.

A Michelin - plate awarded Restaurant, Seafood Restaurant.

An awarded Jara Spa.

