風光明媚なバンタオベイに隣接するアンサナラグーナプーケットホテルは、プーケットで最も人気のあるエリアにあります。活気あるプーケットタウンや国際空港から車でわずか20分です。ダイナミックな国際的な旅行者のために設計された、活気に満ちたスタイリッシュな装飾が施された客室には、最新の電化製品が備わっています。アンダマン海のエメラルド色の水への比類のないアクセスで、アクティブな行楽客のためのウォータースポーツだけでなく、リラックスした休日の人のためのスパやマッサージトリートメントを含むさまざまな社内施設があります。ゲストはこのサービス指向のホテルで優れた価値を見つけるでしょう。

スコア 3.4 /5 平均 に基づく 3 レビュー 評価 1 優れた 1 とても良い 0 平均 0 貧しい 1 ひどい 🇬🇧 david shaw に到着しました 08/08/2021 1.3 One-bedroom Loft Suite ポジティブ all catered for excellent service ネガ none from the moment arrived everything was catered for great staff great service could not fault anythng at all i have styed at Angsana befroe and service never changes 🇬🇧 Sebastian Lakes に到着しました 16/07/2021 4.8 Laguna Room ポジティブ 非常に優れたcovid対策が実施されています。

素晴らしいスタッフ。

素晴らしい朝食と食事をご利用いただけます。

リゾート内でやることがたくさんあります。

美しいラグーンとビーチ。 ネガ Wifi気質。

ジムにはエアコンはありません。 私たちは素晴らしいサンドボックス体験をしました、そしてそれが最初の数週間であったことを考えると、Angsanaはそれを見つけました。たくさんのCOVID対策、とても清潔なホテル、そして親切なスタッフを超えています。リゾートを降りるのが好きなら、おいしい料理と地元の町の近く。カップルと家族の両方のためにやることがたくさんある素晴らしいビーチとラグーン。強くお勧めします。 🇬🇧 Russell Lemon に到着しました 02/07/2021 4.2 2-Bedroom Island Suite ポジティブ ホテルウォータースポーツ!セーリング、スタンドアップ、カヌー:)

広々としたお部屋

親切でフレンドリーなスタッフ

ボートアベニューに近い

サーフビーチへのアクセスが良い 私の家族と私はAngsanaASQの経験を完全に楽しんだ!再び滞在します。