PHUKET TEST & GO

ダイモンドクリフリゾート＆スパ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5

1915レビューによる評価
更新日 February 22, 2022
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ダイモンドクリフリゾートアンドスパは、プーケットを探索する場合でも、通り過ぎる場合でも、プーケットの旅行者の間で人気のある選択肢です。ホテルでは、楽しい時間を過ごせるよう、さまざまなアメニティと特典をご用意しています。 24時間対応のルームサービス、全室での無料Wi-Fi、24時間対応のセキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービスをご利用いただけます。客室には、ぐっすりとお休みいただくために必要なすべての設備が整っています。一部の客室には、テレビ液晶/プラズマスクリーン、バスルーム電話、物干しラック、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶があります。ホテルのフィットネスセンター、サウナ、屋外プール、スパ、マッサージへのアクセスは、あなたの満足のいく滞在をさらに強化します。便利さと快適さにより、ダイモンドクリフリゾートアンドスパはプーケットでの滞在に最適です。

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284 Phrabarami Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150

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