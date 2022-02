Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 96最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にパトンロッジホテル 直接連絡し、 パトンロッジホテルが直接支払いを回収します。

Patong Lodge Hotelは、アンダマン海を見下ろす丘の上という理想的な場所にあります。有名なパトンビーチまでわずか500m、プーケットタウンまで車で30分です。 100室以上の客室は、大規模なリゾートのすべての機能と設備を提供し、ゲストに自宅にいるような感覚を与えます。全室に専用バルコニーがあり、IDD電話、衛星テレビチャンネル、温水/冷水、ミニバー、ワイヤレスインターネットアクセスが備わっています。ホテルの施設には、ランドリーサービス、Wi-Fiインターネット、レンタカーサービス、会議室、ツアーサービスが含まれます。パトンロッジホテルを予約するには、ご希望の滞在日を入力し、オンライン予約フォームを送信してください。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 2.9 /5 平均 に基づく 1 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 1 平均 0 貧しい 0 ひどい パトンロッジホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す パトンロッジホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇩🇪 andreas amsel に到着しました 15/10/2021 2.9 Cozy Room ポジティブ Alles Gut Sehr guenstig ,direckt am Meer ,sehr freundlich,grosszuegige Zimmer mit grossem Bad,keine grosse Bettenburg