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パトンロッジホテル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7

403レビューによる評価
更新日 February 9, 2022
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Patong Lodge Hotelは、アンダマン海を見下ろす丘の上という理想的な場所にあります。有名なパトンビーチまでわずか500m、プーケットタウンまで車で30分です。 100室以上の客室は、大規模なリゾートのすべての機能と設備を提供し、ゲストに自宅にいるような感覚を与えます。全室に専用バルコニーがあり、IDD電話、衛星テレビチャンネル、温水/冷水、ミニバー、ワイヤレスインターネットアクセスが備わっています。ホテルの施設には、ランドリーサービス、Wi-Fiインターネット、レンタカーサービス、会議室、ツアーサービスが含まれます。パトンロッジホテルを予約するには、ご希望の滞在日を入力し、オンライン予約フォームを送信してください。

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スコア
2.9/5
平均
に基づく 1 レビュー
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🇩🇪andreas amsel

でレビュー 29/10/2021
に到着しました 15/10/2021
2.9 Cozy Room
ポジティブ     
  • Alles Gut

Sehr guenstig ,direckt am Meer ,sehr freundlich,grosszuegige Zimmer mit grossem Bad,keine grosse Bettenburg

住所/地図

284/1 Prabaramee Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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