BANGKOK TEST & GO

ウェルホテルバンコクスクンビット20 - AQ / ASQ

Bangkok
8.7

585レビューによる評価
更新日 April 2, 2022
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+39 写真
合計AQホテルの部屋 85 ベッドルーム
パートナー病院 Samitivej Hospital

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スクンビットの中心部に位置するウェルホテルバンコクスクンビット20は、エアコン完備の宿泊施設で、市内のビジネスエリア、有名なショッピングモール、レストラン、必見のアトラクションに簡単にアクセスできます。 BTSスカイトレインのアソーク駅、MRTスクンビット駅、ターミナル21ショッピングモールからわずか1,650フィートの場所にあります。すべてのエリアで無料Wi-Fiを利用できます。 BTSアソーク駅への無料シャトルサービスをすべてのゲストに提供しています。

全室にセーフティボックス、ミニバー、薄型テレビが備わっています。専用バスルームにはシャワーとヘアドライヤーが付いています。エアロバイク、電気体重計、電子レンジ、プリンターも一部のユニットでご利用いただけます。

ウェルホテルバンコクスクンビット20の施設とサービスには、サウナ、マッサージ、24時間対応のフロントが含まれます。滞在中に運動できるフィットネスセンターと屋外屋上プールもあります。最大80名様まで収容可能なメープルミーティングルームは、会議やイベントに追加料金でご利用いただけます。 24時間対応のフロントデスクでは、ランドリー、ベビーシッター、室内ダイニングサービスを手配できます。

EatWellCaféとTheTwistBar＆Bistroでは、食事、ベーカリー、コーヒー、さわやかなドリンクを楽しめます。プールバーではドリンクも楽しめます。

ホテルは、エム地区のさまざまな飲食店や高級ショッピング施設から2,800フィートの場所にあります。スワンナプーム国際空港まで車で19マイルです。

アメニティ/機能

  • 2回のCOVID-19スクリーニングテスト
  • 滞在中に2回24時間相談の医師
  • 24時間待機看護サービス
  • COVIDの証明書-19患者の解放前の13日目の無料証明書
  • 無料の高速Wi-Fi
  • スマートテレビ（46インチ）、Netflix
  • 無料の毎日の3食（選択されたメニュー）
  • アラカルトメニューの20％割引
  • 1日おきの無料清掃サービス
  • 空港からホテルへの片道空港送迎
  • 滞在中の無料のアメニティと設備：電子レンジ、飲料水、液体石鹸、シャンプー、ヘアネット
  • 客室内のフィットネス施設に提供されるエグゼクティブルームのみ：エアロバイク、ヨガマット、フィットネスボール
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住所/地図

10 Sukhumvit Soi 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Khlong Toei, 10110 Bangkok, Thailand

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