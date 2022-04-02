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Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20 is no longer operating as an ASQ.
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スクンビットの中心部に位置するウェルホテルバンコクスクンビット20は、エアコン完備の宿泊施設で、市内のビジネスエリア、有名なショッピングモール、レストラン、必見のアトラクションに簡単にアクセスできます。 BTSスカイトレインのアソーク駅、MRTスクンビット駅、ターミナル21ショッピングモールからわずか1,650フィートの場所にあります。すべてのエリアで無料Wi-Fiを利用できます。 BTSアソーク駅への無料シャトルサービスをすべてのゲストに提供しています。
全室にセーフティボックス、ミニバー、薄型テレビが備わっています。専用バスルームにはシャワーとヘアドライヤーが付いています。エアロバイク、電気体重計、電子レンジ、プリンターも一部のユニットでご利用いただけます。
ウェルホテルバンコクスクンビット20の施設とサービスには、サウナ、マッサージ、24時間対応のフロントが含まれます。滞在中に運動できるフィットネスセンターと屋外屋上プールもあります。最大80名様まで収容可能なメープルミーティングルームは、会議やイベントに追加料金でご利用いただけます。 24時間対応のフロントデスクでは、ランドリー、ベビーシッター、室内ダイニングサービスを手配できます。
EatWellCaféとTheTwistBar＆Bistroでは、食事、ベーカリー、コーヒー、さわやかなドリンクを楽しめます。プールバーではドリンクも楽しめます。
ホテルは、エム地区のさまざまな飲食店や高級ショッピング施設から2,800フィートの場所にあります。スワンナプーム国際空港まで車で19マイルです。