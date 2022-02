合計AQホテルの部屋 115 ベッドルーム パートナー病院 Phyathai 1 Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にサリルホテルスクンビット57-トンラー 直接連絡し、 サリルホテルスクンビット57-トンラーが直接支払いを回収します。

The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

The Salil Hotel Sukhumvit 57-Thonglorは、BTSスカイトレインのトンロー駅から徒歩わずか5分の場所に位置し、バンコクで快適で豪華な宿泊施設を提供しています。館内のレストランやカフェ、屋上プールを楽しめます。 各客室には薄型スマートテレビ、簡易キッチン、冷蔵庫が備わっています。快適に過ごせるように、シーティングエリア、バスローブ、ヘアドライヤーがあります。すべてのバスルームには電子便座、バスタブ、無料のアメニティが備わっています。 宿泊施設では、バーストーリアデルカフェで終日食事を楽しんだり、屋外席のあるシークレットガーデンでリラックスしたり、マリアージュフレールティールームでハイティーをお楽しみいただけます。 サリルホテルスクンビット57はエンポリアムショッピングモールからわずか0.9マイル、カミリアン病院から1.3マイル、サミティティブスクンビット病院は0.8マイルの距離にあります。最寄り空港のスワンナプーム空港まで11.8マイルです。

アメニティ/機能 COVID-19 PCR screening test conducted on property

ホテルから病院への24時間緊急救急車サービスの転送

24時間登録看護師スタンバイ

Phiyathai 1Hospitalを介した24時間の医師によるコンサルティング

空港からホテルへの無料送迎サービス

朝食、昼食、夕食を含むフルボードの食事

無料の高速インターネット

バスタブ、シャワー、ウォシュレット付きのバスルーム

スマートテレビ

客室の設備には、電子レンジ、冷蔵庫、無料のコーヒーと紅茶が含まれます

Discount 15% on room service menu

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 4.0 /5 とても良い に基づく 5 レビュー 評価 3 優れた 1 とても良い 0 平均 1 貧しい 0 ひどい サリルホテルスクンビット57-トンラーゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す サリルホテルスクンビット57-トンラー すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇹🇼 Chiu Chienyuan に到着しました 21/11/2021 3.9 Premier Room Overall it is good, clean and comfortable, but i am surprised when i check in, they told us it is over 5pm so hotel can't prepare dinner, i was wondering where am i support to go & buy?? 🇹🇭 Rattanachanok に到着しました 24/11/2021 2.0 Premier Room ポジティブ Cheap is not excepted for this SAQ as same price w Hyatt place sukhumvit.

Stupid me that choose this hotel. ネガ Construction labor climb outside to my balcony with glass door that see through This is the most worst experience I have ever had i my traveling life. A guy as construction climbed to my private room balcony without any notice from hotel , please refer to my photos 🇹🇭 Suparada Supakamolsenee に到着しました 09/05/2021 4.7 Premier Room ポジティブ サービス

食物

掃除 ネガ 検疫中に数回光が消えた

Wifi接続が時々悪かった スタッフは本当に親切で親切です。食べ物は上質でおいしいです。私はそこに滞在して楽しい時間を過ごしました! 🇩🇪 Christian Wintgen に到着しました 20/03/2021 4.5 Premier Room ポジティブ 部屋は涼しく、スタッフはとてもフレンドリーで、かなりホテルです ネガ Wifiは夜間にオフになることがあります。リラックスタイムは1日わずか30分。 BKkの非常によくて安い検疫。ホテルのスタッフはとても親切でフレンドリーです。勤務中の看護師は、彼女がしなければならない以上のことを助けます。 🇹🇭 Wannapa Ch に到着しました 24/02/2021 5.0 Deluxe Suite ポジティブ すべてが良いです、

ルーム

部屋は広く、ベッドルームは快適でした。すべての部屋のアメニティは15日間の検疫、スマートTV、優れたWiFi、電子レンジ、シンク、バスタブ付きのバスルーム、バスルームの設備が整っていたので、必要ありません。何かを準備します。

食物

食事は1日4回、朝食、昼食、午後のデザート、夕食は今太っています。

また、私が最も気に入っているのは、部屋の寝室の照明が素晴らしいことです。部屋のいたるところに素晴らしい照明があり、クールな自撮り写真を撮ることができます。 ネガ 食事は午前8時、午前12時、午後3時、午後5時の4回提供入手したいです。 スタッフも看護師もみんなお世話になっています。この非常に困難な時期に私の検疫をより簡単にしてくれてありがとう。

Hotel Offer Brochure

パートナーホテル モーベンピックホテルスクンビット15バンコク 8.4 との評価

4998 レビュー から ฿-1 ロハスレジデンススクンビット 7.9 との評価

2655 レビュー から ฿-1 シルバーパーム 7.9 との評価

461 レビュー から ฿-1 Enrich Grand Hotel 8 との評価

2 レビュー から ฿-1 The Elegant Bangkok 8.2 との評価

100 レビュー から ฿-1 サイアムマンダリーナホテルスワンナプーム空港 8 との評価

88 レビュー から ฿-1