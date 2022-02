La Palmeraie Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Si ce que vous cherchez est un complexe bien situé à Phuket, ne cherchez pas plus loin que The Palmery Resort. Bien situé dans un environnement paisible de la pittoresque montagne de Kata, le complexe au design unique n'est qu'à une courte distance de la célèbre plage de Kata. De là, les clients peuvent facilement accéder à tout ce que la ville animée a à offrir. Le complexe se trouve à proximité des attractions populaires de la ville, telles que Phuket Surf, Kata View Point et Kata Beach. Le Palmery Resort est conçu avec un paysage verdoyant de verdure luxuriante qui crée l'ambiance paisible et raffinée du complexe. Offrant à ses clients des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, le complexe garantit à votre séjour le plus grand confort. Il y a un service de chambre, un bar, un restaurant et des salles de réunion à côté du centre de remise en forme et du bain à remous. La chambre du complexe vous offre une atmosphère paisible avec vue sur le jardin et la piscine. Le Palmery Resort est un lieu de séjour idéal pour les voyageurs en quête de charme, de confort et de commodité à Phuket.

