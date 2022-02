เดอะ ปาล์มเมอรี่ รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

หากคุณกำลังมองหารีสอร์ททำเลสะดวกในภูเก็ตแล้วล่ะก็ ลองมาดู The Palmery Resort ได้เลย ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบของภูเขากะตะที่งดงาม รีสอร์ทที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากหาดกะตะที่มีชื่อเสียง จากที่นี่ แขกสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย รีสอร์ทตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมือง เช่น ภูเก็ตเซิร์ฟ จุดชมวิวกะตะ และหาดกะตะ เดอะ ปาล์มเมอรี่ รีสอร์ท ได้รับการออกแบบด้วยภูมิทัศน์อันเขียวขจีของแมกไม้เขียวขจีที่สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและประณีตให้กับรีสอร์ท ด้วยบริการที่เหนือกว่าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย รีสอร์ทรับประกันการเข้าพักที่สะดวกสบายที่สุดของคุณ มีบริการรูมเซอร์วิส บาร์ ห้องอาหาร และห้องจัดประชุมควบคู่ไปกับศูนย์ออกกำลังกายและอ่างน้ำอุ่น ห้องพักของรีสอร์ทให้บรรยากาศที่เงียบสงบพร้อมวิวสวนและสระว่ายน้ำ เดอะ ปาล์มเมอรี่ รีสอร์ท เป็นที่พักในอุดมคติสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่พักที่มีเสน่ห์ ความสะดวกสบาย และความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง