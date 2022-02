Das Palmery Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Wenn Sie nach einem günstig gelegenen Resort in Phuket suchen, sind Sie im Palmery Resort genau richtig. Gut gelegen in einer friedlichen Umgebung des malerischen Kata Mountain, ist das einzigartig gestaltete Resort nicht weit vom berühmten Kata Beach entfernt. Von hier aus können die Gäste bequem alles erreichen, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Das Resort befindet sich in der Nähe beliebter Sehenswürdigkeiten der Stadt wie Phuket Surf, Kata View Point und Kata Beach. Das Palmery Resort ist mit einer grünen Landschaft aus üppigem Grün gestaltet, die dem Resort ein friedliches und raffiniertes Ambiente verleiht. Das Resort bietet seinen Gästen überragenden Service und eine breite Palette an Annehmlichkeiten und garantiert Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich. Es gibt Zimmerservice, eine Bar, ein Restaurant und Tagungseinrichtungen neben dem Fitnesscenter und dem Whirlpool. Die Gästezimmer des Resorts bieten Ihnen eine friedliche Atmosphäre mit Blick auf den Garten und den Swimmingpool. Das Palmery Resort ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Phuket suchen.

