Палмери Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Если вы ищете удобное расположение на курорте Пхукет, вы можете больше не искать, The Palmery Resort - это то, что вам нужно. Этот курорт с уникальным дизайном удобно расположен в тихом месте у живописной горы Ката, всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого пляжа Ката. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Курорт находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как Phuket Surf, Kata View Point и Kata Beach. Курорт Palmery спроектирован с пышной зеленью, что создает умиротворяющую и изысканную атмосферу на курорте. Предлагая своим гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, этот курорт обеспечит вам максимальный комфорт. К услугам гостей номера с обслуживанием, бар, ресторан и помещения для совещаний, а также фитнес-центр и гидромассажная ванна. В номерах курорта царит умиротворяющая атмосфера. Из окон открывается вид на сад и бассейн. The Palmery Resort - это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство в Пхукет.

