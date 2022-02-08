PHUKET TEST & GO

Палмери Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
1636
Обновление February 8, 2022
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Если вы ищете удобное расположение на курорте Пхукет, вы можете больше не искать, The Palmery Resort - это то, что вам нужно. Этот курорт с уникальным дизайном удобно расположен в тихом месте у живописной горы Ката, всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого пляжа Ката. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Курорт находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как Phuket Surf, Kata View Point и Kata Beach. Курорт Palmery спроектирован с пышной зеленью, что создает умиротворяющую и изысканную атмосферу на курорте. Предлагая своим гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, этот курорт обеспечит вам максимальный комфорт. К услугам гостей номера с обслуживанием, бар, ресторан и помещения для совещаний, а также фитнес-центр и гидромассажная ванна. В номерах курорта царит умиротворяющая атмосфера. Из окон открывается вид на сад и бассейн. The Palmery Resort - это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство в Пхукет.

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Адрес / Карта

82/20 Khoktanod Rd., Kata, Phuket, Thailand, 83100

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