Hotel Refund Policy Up to 48 hours before arrival no cancellation fee will apply. Bookings cancelled after 12:00 pm local time, 2 days prior to arrival will be charged the full amount.

Love Ocean/Garden View Room (Package prices include PCR Tests) 51 m²

Situé sur une colline dans la ville populaire de Bophut, le Mantra Samui Resort offre à ses clients des vues panoramiques spectaculaires surplombant les eaux tranquilles et turquoise du golfe de Thaïlande. Les clients peuvent profiter de ces vues en toute tranquillité tout en étant à seulement 10 minutes en voiture du célèbre quai et du village de pêcheurs, où se trouvent de nombreux restaurants locaux et certaines des plus belles plages que les clients aient jamais vues. La propriété dispose d'une large gamme de chambres confortables, dont la plupart ont une vue imprenable sur l'océan. Commencez la journée avec l'un des meilleurs petits déjeuners buffet et cafés de l'île. Les installations sur place comprennent une excellente cuisine au restaurant VIEW, une piscine extérieure à débordement de 24 mètres de long, une variété de soins au spa Jai, un centre de remise en forme haut de gamme, un accès Internet Wi-Fi, 23 chaînes de télévision et un téléphone IP gratuit dans la chambre qui permet aux clients de rester connectés avec leur famille et leurs amis du monde entier. Le Mantra Samui Resort dispose également d'un concierge 24h/24 pour les clients.

Commodités / caractéristiques GYM

SPA Facilities

Co-Working Space / Work-lounge

Infinity pool

Sun beds

Beach umbrella

Free WiFi

Air condition

Minibar

Safety box

Smoke detector

Car parking

