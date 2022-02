Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Cancellation , Shortening , No Show: 8 Days or more before arrival date , 35% Cancellation fee will be charged. 0-7 Days before arrival date , 100% Cancellation fee will be charged.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,050 - 7 Day Sandbox ฿12,450 - 5 Day Test & Go ฿8,550 - 4 Day Test & Go ฿8,550 - 2 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room - Breakfast -Test and Go Package 30 m² ฿16,450 - 7 Day Sandbox ฿13,450 - 5 Day Test & Go ฿9,350 - 4 Day Test & Go ฿8,950 - 2 Day Test & Go ฿4,850 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room For 3 People - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,050 - 7 Day Sandbox ฿12,450 - 5 Day Test & Go ฿8,550 - 4 Day Test & Go ฿8,550 - 2 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room For 3 People - Breakfast -Test and Go Package 30 m² ฿16,450 - 7 Day Sandbox ฿13,450 - 5 Day Test & Go ฿9,350 - 4 Day Test & Go ฿8,950 - 2 Day Test & Go ฿4,850 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

À seulement 150 mètres de la plage, le First Residence Hotel convient aux clients qui souhaitent une accessibilité pratique. Non seulement près de Chaweng South Road, où se trouvent principalement les magasins et les restaurants, l'hôtel est également proche des quartiers commerçants et de divertissement. Cet hôtel 3 étoiles propose des équipements pour assurer à ses clients le plus grand confort. Toutes les chambres d'hôtes de style moderne disposent d'équipements bien pensés pour assurer un sentiment de confort inégalé, mais à un prix raisonnable. Le First Residence Hotel est un choix judicieux pour les voyageurs en raison de son emplacement idéal et de son prix raisonnable.

