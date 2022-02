Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ มันตรา สมุย รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ มันตรา สมุย รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy Up to 48 hours before arrival no cancellation fee will apply. Bookings cancelled after 12:00 pm local time, 2 days prior to arrival will be charged the full amount.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults Love Ocean/Garden View Room (Package prices include PCR Tests) 51 m² ฿21,379 - 7 Day Sandbox ฿16,999 - 5 Day Test & Go ฿5,200 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน

มันตรา สมุย รีสอร์ท ตั้งอยู่บนเนินเขาในเมืองบ่อผุดที่ได้รับความนิยม ให้บริการแขกผู้เข้าพักด้วยทัศนียภาพอันงดงามตระการตา มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าครามอันเงียบสงบของอ่าวไทย ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพเหล่านี้อย่างสงบสุข โดยใช้เวลาขับรถเพียง 10 นาทีไปยัง Wharf ยอดนิยมและหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งมีร้านอาหารท้องถิ่นมากมายและชายหาดที่สวยงามที่สุดเท่าที่เคยพบมา ที่พักมีห้องพักสะดวกสบายหลากหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่มีวิวทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าและกาแฟที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ ได้แก่ อาหารเลิศรสที่ร้านอาหารวิว สระว่ายน้ำอินฟินิตี้กลางแจ้งยาว 24 เมตร ทรีทเมนท์ต่างๆ ที่ Jai Spa ศูนย์ออกกำลังกายชั้นนำ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ทีวี 23 ช่อง และ ฟรีโทรศัพท์ IP ในห้องพักที่ช่วยให้แขกเชื่อมต่อกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ทั่วโลก มันตราสมุยรีสอร์ทยังมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้เข้าพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ GYM

SPA Facilities

Co-Working Space / Work-lounge

Infinity pool

Sun beds

Beach umbrella

Free WiFi

Air condition

Minibar

Safety box

Smoke detector

Car parking

