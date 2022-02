Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Up to 48 hours before arrival no cancellation fee will apply. Bookings cancelled after 12:00 pm local time, 2 days prior to arrival will be charged the full amount.

Love Ocean/Garden View Room (Package prices include PCR Tests) 51 m²

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Zwembad

Vegetarische maaltijden

Werkruimte

Mantra Samui Resort ligt op een heuvel in de populaire stad Bophut en biedt gasten een spectaculair panoramisch uitzicht over de rustige, blauwgroene wateren van de Golf van Thailand. Gasten kunnen in alle rust genieten van dit uitzicht, terwijl ze zich op slechts 10 minuten rijden van de populaire Wharf en The Fisherman's Village bevinden, waar een scala aan lokale restaurants en enkele van de mooiste stranden zijn die gasten ooit hebben gezien. De accommodatie heeft een breed scala aan comfortabele kamers, waarvan de meeste een prachtig uitzicht op de oceaan hebben. Begin de dag met een van de beste ontbijtbuffetten en koffie op het eiland. Tot de faciliteiten van het hotel behoren een voortreffelijke keuken in restaurant VIEW, een overloopzwembad van 24 meter lang, een verscheidenheid aan behandelingen in de Jai Spa, een eersteklas fitnesscentrum, draadloos internet, 23 tv-zenders en een gratis IP-telefoon op de kamer waarmee gasten verbonden blijven met familie en vrienden over de hele wereld. Het Mantra Samui Resort heeft ook een 24-uursconciërge voor de gasten.

Voorzieningen / functies GYM

SPA Facilities

Co-Working Space / Work-lounge

Infinity pool

Sun beds

Beach umbrella

Free WiFi

Air condition

Minibar

Safety box

Smoke detector

Car parking

