SAMUI TEST & GO

マントラサムイリゾート - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.6

1513レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
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部屋

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最大 2 Adults
Love Ocean/Garden View Room (Package prices include PCR Tests) 51
฿21,379 - 7 Day Sandbox
฿16,999 - 5 Day Test & Go
฿5,200 - 1st Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー
  • フィットネスを許可
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • 未婚のカップル
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース

人気の町ボプートの丘の中腹に位置するマントラサムイリゾートは、タイ湾の静かな青白い海を見下ろす壮大なパノラマの景色を提供します。人気の埠頭やフィッシャーマンズビレッジまで車でわずか10分で、これらの景色を安心して楽しむことができます。ここには、数多くの地元のレストランや、これまでに見た中で最も素晴らしいビーチがいくつかあります。宿泊施設には快適な客室が幅広くあり、そのほとんどから素晴らしい海の景色を眺めることができます。島で最高のビュッフェ式朝食とコーヒーで1日を始めましょう。敷地内の施設には、VIEWレストランでの素晴らしい料理、24メートルの長さの屋外インフィニティプール、ジャイスパでのさまざまなトリートメント、最高級のフィットネスセンター、Wi-Fiインターネットアクセス、23のテレビチャンネル、ゲストが世界中の家族や友人とつながることができる無料の室内IP電話。マントラサムイリゾートには、24時間対応のコンシェルジュもいます。

アメニティ/機能

  • GYM
  • SPA Facilities
  • Co-Working Space / Work-lounge
  • Infinity pool
  • Sun beds
  • Beach umbrella
  • Free WiFi
  • Air condition
  • Minibar
  • Safety box
  • Smoke detector
  • Car parking
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住所/地図

9/123-124 Moo 1 Maenam, Bo Phut, Koh Samui, Thailand, 84330

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