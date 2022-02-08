Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にマントラサムイリゾート 直接連絡し、 マントラサムイリゾートが直接支払いを回収します。

人気の町ボプートの丘の中腹に位置するマントラサムイリゾートは、タイ湾の静かな青白い海を見下ろす壮大なパノラマの景色を提供します。人気の埠頭やフィッシャーマンズビレッジまで車でわずか10分で、これらの景色を安心して楽しむことができます。ここには、数多くの地元のレストランや、これまでに見た中で最も素晴らしいビーチがいくつかあります。宿泊施設には快適な客室が幅広くあり、そのほとんどから素晴らしい海の景色を眺めることができます。島で最高のビュッフェ式朝食とコーヒーで1日を始めましょう。敷地内の施設には、VIEWレストランでの素晴らしい料理、24メートルの長さの屋外インフィニティプール、ジャイスパでのさまざまなトリートメント、最高級のフィットネスセンター、Wi-Fiインターネットアクセス、23のテレビチャンネル、ゲストが世界中の家族や友人とつながることができる無料の室内IP電話。マントラサムイリゾートには、24時間対応のコンシェルジュもいます。