Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Prana Resorts à Samui de manière prioritaire, et Prana Resorts à Samui percevra directement le paiement de votre part.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Chambre de Luxe Cosy 42 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,900 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Chambre communicante

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Netflix

Le [Prana Resort Samui] dispose d'une superbe piscine à débordement en bord de plage et d'une deuxième piscine entourée de palmiers ombragés avec un bar dans l'eau. Il comprend également le Tropikana Beach Club & Bistro, un café au bord de la piscine, un spa sur le toit, un centre de remise en forme, une réception ouverte 24h/24 avec concierge et une connexion Wi-Fi gratuite pour tous les clients. Les chambres climatisées élégantes et spacieuses disposent d'un balcon ou d'une terrasse privés avec des sièges. Toutes sont équipées d'une télévision à écran plat de 107 cm, d'un plateau/bouilloire, d'un sèche-cheveux et d'un coffre-fort. Les suites comprennent un coin salon séparé avec vue sur la mer, tandis que certaines chambres disposent d'un accès direct à la piscine ou de leur propre bassin profond. Les services supplémentaires incluent un club pour enfants, des salles de réunion et une baignoire spa extérieure. Un parking gratuit est disponible sur place et une navette peut vous conduire au centre-ville ou au village de pêcheurs. Le Prana Resorts Samui (certifié SHA) se trouve à 10 minutes en voiture de l'aéroport de Samui et à 3 minutes en voiture du village de pêcheurs et du Grand Bouddha. La plage de Chaweng et le Central Festival Samui sont également à une courte distance en voiture. Koh Phangan, avec sa fête mensuelle de la pleine lune, est à seulement 30 minutes en ferry du port voisin. Des sacs de plage personnels et de délicieuses friandises aux lits super confortables et aux fleurs fraîches, ce sont les petites attentions qui font la différence chez Prana.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Prana Resorts à Samui , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Prana Resorts à Samui VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.