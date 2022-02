Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Diamond Resort Phuket est une destination de refuge cachée et sereine sur la côte ouest de Phuket. Le complexe se trouve à proximité de la plage de Bangtao et propose une navette quotidienne gratuite vers la plage de Bangtao et le complexe Boat Avenue. La propriété est située à distance de marche de la rue commerçante et à environ 30 minutes en voiture de la plage de Patong, de la vieille ville de Phuket et de l'aéroport international de Phuket. La chambre dispose de balcons et terrasses meublés, d'un coffre-fort, d'une télévision à écran plat LED, d'un réfrigérateur, d'une kitchenette avec micro-ondes, d'un plateau/bouilloire ainsi que d'un fer et d'une planche à repasser. Une connexion Wi-Fi gratuite est également disponible dans tout le complexe. Profitez d'une profusion de services et d'équipements inégalés dans cet hôtel. Vous pourrez profiter de la piscine extérieure, du centre de remise en forme et du sauna. Le restaurant Infuse propose des plats asiatiques et internationaux. Des boissons accompagnées de plats à partager peuvent être dégustées au bar ou dans le salon The Infuse. Pour plus de commodité, l'établissement propose la location de voitures et d'incroyables possibilités de visites. Quelle que soit la raison de votre visite à Phuket, le Diamond Resort Phuket est le lieu idéal pour une escapade exaltante et excitante.

