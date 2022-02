Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Casuarina Shores Apartment is no longer operating as an SANDBOX .



Situé à 180 mètres du centre de la plage de Bang Tao, le Casuarina Shores propose 2 piscines extérieures, un sauna et un centre de remise en forme. L'établissement propose des chambres luxueuses avec une cuisine entièrement équipée, une connexion Wi-Fi gratuite et un téléphone local. Vous pourrez profiter d'un service de location de vélos gratuit. L'établissement se trouve à 6,6 km de Wat Prathong et à 8 km du parc national de Khao Phra Thaeo. L'aéroport de Phuket est situé à 13 km. Les logements confortables sont équipés d'un salon et d'un coin repas. Ils disposent de 3 télévisions par câble à écran plat, d'un coffre-fort et d'un lave-linge. Des douches sont incluses dans les 2 salles de bains privatives. L'établissement dispose d'un service de blanchisserie et d'un service de sécurité 24h/24. Le Fresh Bar, le restaurant de l'hôtel, sert un menu à la carte thaïlandais et international de 08h00 à 10h00 tous les jours.

