Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ไดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ไดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Diamond Resort Phuket is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

ไดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ตเป็นสถานที่พักผ่อนที่ซ่อนเร้นและเงียบสงบบนชายฝั่งตะวันตกของภูเก็ต รีสอร์ทอยู่ไม่ไกลจากหาดบางเทา มีรถรับส่งฟรีทุกวันไปยังหาดบางเทาและโบ๊ทอเวนิวคอมเพล็กซ์ ที่พักตั้งอยู่ห่างจากถนนช้อปปิ้งในระยะที่เดินได้ และใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 30 นาทีไปยังหาดป่าตอง เมืองเก่าภูเก็ต และสนามบินนานาชาติภูเก็ต ห้องพักมีระเบียงและเฉลียงพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ตู้นิรภัยในห้องพัก ทีวีจอแบนแอลอีดี ตู้เย็น มุมครัวพร้อมไมโครเวฟ อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ และเตารีดพร้อมที่รองรีด มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรีทั่วทั้งรีสอร์ท โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายคอยให้บริการอย่างหลากหลาย ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ศูนย์ออกกำลังกาย และห้องซาวน่า The Infuse Restaurant มีทั้งอาหารเอเชียและอาหารนานาชาติ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มพร้อมกับอาหารที่ใช้ร่วมกันได้ที่ The Infuse Bar หรือบริเวณเลานจ์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ที่พักมีบริการรถเช่าและโอกาสในการท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจ ไม่ว่าเหตุผลในการเยี่ยมชมภูเก็ตของคุณจะเป็นอะไรก็ตาม ไดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง