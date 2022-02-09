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ダイヤモンドリゾートプーケットは、プーケットの西海岸にある隠れた静かな隠れ家の目的地です。リゾートはバンタオビーチに簡単にアクセスでき、バンタオビーチとボートアベニューコンプレックスへの毎日の無料シャトルがあります。宿泊施設はショッピングストリートから徒歩圏内にあり、パトンビーチ、プーケット旧市街、プーケット国際空港まで車で約30分です。

客室には家具付きのバルコニーとテラス、室内のセーフティボックス、LED薄型テレビ、冷蔵庫、電子レンジ付きの簡易キッチン、紅茶/コーヒーメーカー、アイロン台が備わっています。リゾート全域で無料Wi-Fiも利用できます。

このホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。滞在中は屋外スイミングプール、フィットネスセンター、サウナを楽しめます。 Infuseレストランではアジア料理と各国料理の両方を提供しています。 The Infuse Barまたはラウンジエリアでは、料理の共有を伴うドリンクを楽しめます。旅行の便宜のために、宿泊施設ではレンタカーや素晴らしいツアーの機会を提供しています。プーケットを訪れる理由が何であれ、ダイヤモンドリゾートプーケットは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。