Diamond Resort Phuket is no longer operating as an SANDBOX .



Diamond Resort Phuket ist ein verstecktes und ruhiges Refugium an der Westküste von Phuket. Das Resort liegt in der Nähe von Bangtao Beach mit einem kostenlosen täglichen Shuttleservice zum Bangtao Beach und zum Boat Avenue Complex. Das Anwesen befindet sich nur wenige Gehminuten von der Einkaufsstraße und etwa 30 Fahrminuten vom Patong Beach, der Altstadt von Phuket und dem internationalen Flughafen Phuket entfernt. Das Zimmer verfügt über möblierte Balkone und Terrassen, einen Safe im Zimmer, einen LED-Flachbild-TV, einen Kühlschrank, eine Küchenzeile mit Mikrowelle, Tee-/Kaffeezubereiter sowie ein Bügeleisen mit Bügelbrett. Im gesamten Resort wird zudem kostenloses WLAN angeboten. Profitieren Sie von einer Fülle von unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten in diesem Hotel. Freuen Sie sich auf den Außenpool, das Fitnesscenter und die Sauna. Das Restaurant Infuse bietet sowohl asiatische als auch internationale Gerichte. Getränke und gemeinsame Gerichte genießen Sie in der The Infuse Bar oder im Loungebereich. Für Ihren Reisekomfort bietet die Unterkunft eine Autovermietung und tolle Ausflugsmöglichkeiten. Was auch immer Ihr Grund für einen Besuch in Phuket ist, das Diamond Resort Phuket ist der perfekte Ort für einen aufregenden und aufregenden Urlaub.

