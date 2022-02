Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ คาซัวรินา ชอร์ส อพาร์ตเมนต์ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ คาซัวรินา ชอร์ส อพาร์ตเมนต์ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Casuarina Shores Apartment is no longer operating as an SANDBOX .



Casuarina Shores ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางหาดบางเทา 180 เมตร มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง 2 สระ ห้องซาวน่า และศูนย์ออกกำลังกาย ที่พักให้บริการห้องพักหรูหราพร้อมห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครัน LAN อินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี และโทรศัพท์ท้องถิ่น ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับการเช่าจักรยานฟรี ที่พักอยู่ห่างจากวัดพระทอง 6.6 กม. ห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาพระแทว 8 กม. สนามบินภูเก็ตอยู่ห่างออกไป 13 กม. ที่พักสะดวกสบายมีห้องนั่งเล่นและพื้นที่รับประทานอาหาร มีเคเบิลทีวีจอแบน 3 เครื่อง ตู้นิรภัย และเครื่องซักผ้า ห้องน้ำในตัว 2 ห้องมีฝักบัว ที่พักมีบริการซักรีดและบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง Fresh Bar ซึ่งเป็นห้องอาหารในสถานที่ให้บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติตามสั่งระหว่างเวลา 08:00 น. - 10:00 น. ทุกวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ https://casuarinashores.info/en

