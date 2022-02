Das Par Phuket Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Das Hotel erhält 13 letzte Buchungsanfragen. Beeile dich!

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Das Par Phuket Hotel , und Das Par Phuket Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Deluxe Zweibettzimmer 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Badewanne

Fitness erlaubt

Internet - Wifi

Kleine Gebühren für Kinder SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Deluxe Doppelbett 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Badewanne

Fitness erlaubt

Internet - Wifi

Kleine Gebühren für Kinder

Für Reisende, die die Sehenswürdigkeiten und Klänge von Phuket genießen möchten, ist das Par Phuket Hotel die perfekte Wahl. Das Hotel liegt 2 km vom Stadtzentrum entfernt und bietet Zugang zu wichtigen Einrichtungen der Stadt. Einfach zu erreichen sind auch Phuket Country Club, Wat Ketho Phuket, Bang Wad Reservoir. Das The Par Phuket Hotel hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen dazu verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Für den Komfort und die Bequemlichkeit der Gäste bietet das Hotel kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Taxiservice, Ticketservice, 24-Stunden-Rezeption. Erleben Sie während Ihres Aufenthalts hier eine hochwertige Zimmerausstattung. Einige Zimmer verfügen über Fernseher LCD/Plasma, kabelloser Internetzugang, kabelloser Internetzugang (kostenlos), Whirlpool-Badewanne, Nichtraucherzimmer, damit die Gäste sich nach einem langen Tag wieder erholen können. Den ganzen Tag über können Sie die entspannende Atmosphäre des Whirlpools, des Golfplatzes (vor Ort), des Golfplatzes (im Umkreis von 3 km), des Außenpools, des Spa genießen. Was auch immer Ihr Grund für einen Besuch in Phuket ist, das The Par Phuket Hotel ist der perfekte Ort für einen aufregenden und aufregenden Urlaub.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels