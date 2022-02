PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Das Hotel erhält 32 letzte Buchungsanfragen. Beeile dich!

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET , und PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. Maximal von 3 Adults, 1 Child, 1 Infant FAMILY Mountain View X 3 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,430 - 7 Day Sandbox ฿11,250 - 5 Day Test & Go ฿7,860 - 4 Day Test & Go ฿7,980 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ฿4,590 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Fitness erlaubt

Schwimmbad Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant SUPERIOR POOL VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿12,430 - 7 Day Sandbox ฿10,450 - 5 Day Test & Go ฿7,160 - 4 Day Test & Go ฿7,480 - 2 Day Test & Go ฿4,190 - 1st Day Test & Go ฿4,190 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Fitness erlaubt

Schwimmbad Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant SUPERIOR MOUNTAIN VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿12,430 - 7 Day Sandbox ฿10,450 - 5 Day Test & Go ฿7,160 - 4 Day Test & Go ฿7,480 - 2 Day Test & Go ฿4,190 - 1st Day Test & Go ฿4,190 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Fitness erlaubt

Schwimmbad Maximal von 3 Adults, 1 Child, 1 Infant FAMILY POOL VIEW X 3 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,430 - 7 Day Sandbox ฿11,250 - 5 Day Test & Go ฿7,860 - 4 Day Test & Go ฿7,980 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ฿4,590 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Fitness erlaubt

Schwimmbad Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant HONEYMOON WITH POOL VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,130 - 7 Day Sandbox ฿10,950 - 5 Day Test & Go ฿7,560 - 4 Day Test & Go ฿7,680 - 2 Day Test & Go ฿4,290 - 1st Day Test & Go ฿4,290 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Fitness erlaubt

Schwimmbad Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant DELUXE EXTRA LARGED BED X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 31 m² ฿13,830 - 7 Day Sandbox ฿11,450 - 5 Day Test & Go ฿7,960 - 4 Day Test & Go ฿7,880 - 2 Day Test & Go ฿4,390 - 1st Day Test & Go ฿4,390 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Fitness erlaubt

Schwimmbad Maximal von 4 Adults, 1 Child, 1 Infant GRAND DELUXE FAMILY WITH POOL VIEW X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 41 m² ฿14,830 - 7 Day Sandbox ฿12,250 - 5 Day Test & Go ฿8,660 - 4 Day Test & Go ฿8,380 - 2 Day Test & Go ฿4,790 - 1st Day Test & Go ฿4,790 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Fitness erlaubt

Schwimmbad Maximal von 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE B WITH BATHTUB TOP FLOOR X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 45 m² ฿21,130 - 7 Day Sandbox ฿16,750 - 5 Day Test & Go ฿12,260 - 4 Day Test & Go ฿10,180 - 2 Day Test & Go ฿5,690 - 1st Day Test & Go ฿5,690 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Badewanne

Schwimmbad Maximal von 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE A WITH POOL ACCESS X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 46 m² ฿23,930 - 7 Day Sandbox ฿18,750 - 5 Day Test & Go ฿13,860 - 4 Day Test & Go ฿10,980 - 2 Day Test & Go ฿6,090 - 1st Day Test & Go ฿6,090 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Fitness erlaubt

Schwimmbad Maximal von 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE C WITH BATHTUB X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 61 m² ฿25,330 - 7 Day Sandbox ฿19,750 - 5 Day Test & Go ฿14,660 - 4 Day Test & Go ฿11,380 - 2 Day Test & Go ฿6,290 - 1st Day Test & Go ฿6,290 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Badewanne

PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET … DAS ZENTRALE HOTEL MIT DER BESTEN LAGE, wo die BESTE LAGE und das BESTE BUDGET MÖGLICH sind !!! Wir befinden uns im HERZEN VON PHUKET, ZEITLICH BEGRENZT ODER HEISSE STUNDEN SIND KEINE PROBLEME MEHR MIT NUR WENIGEN MINUTEN zu Fuß zum GRÖSSTEN SHOPPING MALL in PHUKET „CENTRAL FLORESTA PHUKET“ und DEM GRÖSSTEN AQUARIUM IN THAILAND „AT .ENTQURAL“ PHUKET” auch geschlossen zum BERÜHMTESTEN NACHTMARKT “NAKA NIGHT MARKET”, der nur 5 Minuten entfernt ist, 7 Minuten zum GRÖSSTEN DUTY-FREE-KAUFHAUS “KING POWER” Außerdem dauert es nur 20 Minuten oder weniger zu allen BERÜHMTEN STRÄNDEN IN PHUKET und leicht zu allen Attraktionen in Phuket zu navigieren. Warum müssen Sie also zu viel Transportgebühr zahlen? , PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET ist die beste Antwort auf alle Ihre Bedürfnisse PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET hat sich auch dem Ziel verschrieben, sicherzustellen, dass der Gast den exklusivsten Service und den bequemsten Lebensstil an der BEST LOCATION BEYOND GUEST'S ERWARTUNG überall erleben kann unser breites Angebot an ALL-IN-ONE-EINRICHTUNGEN wie Free Wifi in allen Hotelbereichen, Schwimmbad, Fitness, Sauna, 24-Stunden-Rezeption, tägliche Zimmerreinigung, 24-Stunden-Sicherheitsdienst mit CCTV im gesamten Bereich, Aufzug, Parkplatz, etc.

Ausstattung / Ausstattung Außenpool (Erwachsene und Kinder)

Fitness

Sauna

Parkplatz

WLAN (alle Bereiche)

*** Alle Einrichtungen kostenlos

