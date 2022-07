VERLÄNGERUNG DES COVID-VISUMS (60 TAGE)

Aktualisiert am July 11th, 2022

Thailands 60-tägige Covid-Visumverlängerung

Thailand führte die Verlängerung des 60-Tage-Covid-Visums ursprünglich im Jahr 2020 aufgrund von COVID-19 ein und hat diese Visumoption in den letzten zwei Jahren alle 2 Monate verlängert.

Dies ist derzeit eine der beliebtesten Verlängerungsoptionen, die Reisende nutzen, um ihren Aufenthalt in Thailand zu verlängern. Das Verlängerungsprogramm war ursprünglich für Reisende gedacht, die aufgrund der Reisebeschränkungen von Covid-19 nicht in ihre Heimatländer zurückreisen konnten, und erforderte ein Botschaftsschreiben.

Diese Anforderungen wurden später entfernt, und es war viel einfacher, diese Art von Erweiterungen zu erhalten. Aus diesem Grund missbrauchen viele Ausländer diese Sichtweise, um seit mehr als einem Jahr in Thailand zu bleiben. Einige Einwanderungsbehörden sind strenger als andere und lehnen es möglicherweise ab, Ihnen eine zusätzliche Verlängerung anzubieten.

Wann ist der letzte Tag, um eine 60-tägige Covid-Verlängerung zu beantragen?

Derzeit ist der letzte Tag, an dem Sie eine 60-tägige Covid-Verlängerung beantragen können, der July 25th, 2022 .

Bekomme ich eine volle 60-Tage-Covid-Verlängerung?

Die Art und Weise, wie diese Verlängerungen bereitgestellt werden, kann je nach Ausländerbehörde, bei der Sie den Antrag stellen, unterschiedlich sein. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise eine volle 60-Tage-Verlängerung, und in anderen Fällen erhalten Sie möglicherweise einen "in Prüfung"-Stempel, und Sie müssen an einem anderen Datum zurückkommen, um den Rest des Teils des Visums zu erhalten (kostenlos ).

Wie oft kann ich eine Covid-Visumverlängerung beantragen?

Es gibt kein offizielles festes Limit, aber bitte beachten Sie, dass Ihnen je nach Ermessensspielraum der Beamten eine Verlängerung verweigert werden kann, wenn Sie "zu viele" haben.

Wenn Sie sich Sorgen machen, können Sie sich an einen Visa Agent oder Anwalt wenden, um sicherzustellen, dass Sie keine Probleme haben.

Was sind die Voraussetzungen für eine Covid-Visumverlängerung?

Im Moment gibt es keine Anforderungen, und jeder kann sich bewerben, solange es vor dem Stichtag July 25th, 2022 .

Kann ich jemanden beauftragen, die Verlängerung in meinem Namen zu erhalten?

Ja, dies ist eine gängige Option, die von Visa-Agenturen angeboten wird.

Zum Beispiel bietet Thai Visa Centre für Standardfälle 60-tägige Covid-Visa-Verlängerungsdienste für 6,000 THB .

Wenn Sie dies benötigen, können Sie ihnen über ihre 24/7 @LINE Support Account eine Nachricht senden.

Werden Covid-Visumverlängerungen nach dem July 25th, 2022 möglich sein?

Es ist unmöglich, zu diesem Zeitpunkt zu wissen. Alle 60 Tage entscheiden sie, ob das Verlängerungsprogramm möglich ist, und jedes Mal, wenn dies geschieht, besteht immer die Möglichkeit, dass es endet. Unser Rat ist, einfach entsprechend zu planen, und dass es immer ratsam ist, eher früher als später zu verlängern.