パープーケットホテル - Phuket Sandbox Hotel

プーケットの景色と音を楽しみたい旅行者にとって、パープーケットホテルは完璧な選択です。ホテルは市内中心部から2kmの場所にあり、重要な町の施設へのアクセスを提供します。また、プーケットカントリークラブ、ワットケトプーケット、バンワッド貯水池にも簡単にアクセスできます。ホテルのゲストに優れたサービスと幅広いアメニティを提供するザパープーケットホテルは、お客様の滞在が可能な限り快適になるように努めています。快適で便利なゲストのために、ホテルでは全室で無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、チケットサービス、24時間対応のフロントデスクを提供しています。ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、テレビLCD /プラズマスクリーン、インターネットアクセス–ワイヤレス、インターネットアクセス–ワイヤレス(無料)、ジェットバス、禁煙ルームがあり、長い一日の後に充電できます。一日中、ホットタブ、ゴルフコース(敷地内)、ゴルフコース(3 km以内)、屋外プール、スパのリラックスした雰囲気をお楽しみいただけます。プーケットを訪れる理由が何であれ、ザパープーケットホテルは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。

スコア 3.6 /5 とても良い に基づく 1 レビュー 評価 0 優れた 1 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい パープーケットホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す パープーケットホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇩🇪 Harald Huber に到着しました 09/07/2021 3.6 Deluxe Twin ポジティブ 落ち着いて清潔

素敵なプール

とても心地よいマッサージ ネガ 価格に適したすべて

苦情なし 私はあえてサンドボックスモデルに従い、パープーケットに行き着きました。私はとてもフレンドリーな歓迎を受け、すべてのサービスは完全に大丈夫でした。 Covidテスト(中央で)は不快でしたが、すぐに終わりました、私はホテルをお勧めすることができます