เดอะ พาร์ ภูเก็ต โฮเทล - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 13 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะ พาร์ ภูเก็ต โฮเทล อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะ พาร์ ภูเก็ต โฮเทล จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ดีลักซ์ เตียงแฝด 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ดีลักซ์ เตียงใหญ่ 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

เดอะ พาร์ ภูเก็ต โฮเต็ลเป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของภูเก็ต โรงแรมอยู่ห่างจากใจกลางเมือง 2 กม. และสะดวกต่อการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของเมือง อีกทั้งยังอยู่ใกล้ ภูเก็ตคันทรีคลับ, วัดเกต ภูเก็ต, อ่างเก็บน้ำบางวาดอีกด้วย โรงแรมเดอะ พาร์ ภูเก็ต มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, บริการตั๋ว, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง สัมผัสประสบการณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคุณภาพสูงระหว่างการเข้าพักที่นี่ ห้องพักบางห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) อ่างน้ำวน ห้องปลอดบุหรี่ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักได้เติมพลังหลังจากวันที่ยาวนาน ซึ่งรวมถึงอ่างน้ำร้อน, สนามกอล์ฟ (ในสถานที่), สนามกอล์ฟ (ในระยะ 3 กม.), สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา ให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลายหลังจากเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าเหตุผลในการเยี่ยมชมภูเก็ตของคุณคืออะไร เดอะ พาร์ ภูเก็ต โฮเทล เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง