Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Kürzlich Phuket Suanluang , und Kürzlich Phuket Suanluang wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das Recenta Phuket Suanluang ist ein Hotel der Mittelklasse, das für alle Ihre Anlässe und Ihren Urlaub mit komfortablem, erschwinglichem und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis optimal geeignet ist. Alle Zimmer sind groß und gut gestaltet mit guten Funktionen, daher bietet das Recenta Phuket Suanluang qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Einrichtungen für alle Altersgruppen und alle Geschlechter, die mit der Marke garantiert werden können.

Ausstattung / Ausstattung Klimaanlage mit individueller Steuerung

Inklusive Pflegeprodukte: Shampoo, Seife, Badegel, Duschhaube

LED-TV mit Kabel-TV

Privates Badezimmer mit warmer und kalter Dusche

Universalstecker

Strom 220V.

Haartrockner

Pantoffel / Sandale

Sicherheitsbox

Kostenloses Wifi-Internet

Balkon / Terrasse

Kühlschrank, Wasserkocher Ke

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels