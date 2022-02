Het Par Phuket Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Deluxe Twin 50 m² ฿13,600 - 7 Day Sandbox ฿11,200 - 5 Day Test & Go ฿7,800 - 4 Day Test & Go ฿7,600 - 2 Day Test & Go ฿4,200 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Bad

Fitness toegestaan

Internet - wifi

Voor reizigers die willen genieten van de bezienswaardigheden en geluiden van Phuket, is The Par Phuket Hotel de perfecte keuze. Het hotel ligt op 2 km van het stadscentrum en biedt toegang tot belangrijke stadsvoorzieningen. Ook gemakkelijk te bereiken zijn Phuket Country Club, Wat Ketho Phuket, Bang Wad Reservoir. The Par Phuket Hotel biedt hotelgasten superieure service en een breed scala aan voorzieningen en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw verblijf zo comfortabel mogelijk is. Voor het comfort en gemak van de gasten biedt het hotel gratis wifi in alle kamers, dagelijkse schoonmaak, taxiservice, ticketservice, 24-uursreceptie. Ervaar hier hoogwaardige kamerfaciliteiten tijdens uw verblijf. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, draadloos internet, draadloos internet (gratis), bubbelbad, rookvrije kamers aanwezig om gasten te helpen op te laden na een lange dag. U kunt de hele dag genieten van de ontspannen sfeer van de hottub, golfbaan (ter plaatse), golfbaan (binnen 3 km), zwembad (buiten), bubbelbad. Wat uw reden ook is om Phuket te bezoeken, het The Par Phuket Hotel is de perfecte locatie voor een opwindende en opwindende vakantie.

