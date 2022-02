Klanggalerie Haus - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Klanggalerie Haus , und Klanggalerie Haus wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy -Cancel less than 7 days before arrival, refund 50%. -Cancel on date check in, not refund.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults Superior Room 1 (Double bed) + Airport pick up Transfer (one way) 19 m² ฿12,000 - 5 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften HDMI Kabel

Internet - Wifi

Außenanlagen

Arbeitsbereich SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults Superior room 2 (Double bed) + Airport pick up Transfer (one way) 19 m² ฿11,950 - 5 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften HDMI Kabel

Internet - Wifi

Außenanlagen

Arbeitsbereich SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults Suite Room (King bed) + Airport pick up Transfer (one way) 37 m² ฿17,300 - 7 Day Sandbox ฿13,947 - 5 Day Test & Go ฿5,050 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften HDMI Kabel

Internet - Wifi

Außenanlagen

Arbeitsbereich SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults Suite Room (Twin Bed) + Airport pick up Transfer (one way) 37 m² ฿17,350 - 7 Day Sandbox ฿13,950 - 5 Day Test & Go ฿5,050 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften HDMI Kabel

Internet - Wifi

Außenanlagen

Arbeitsbereich

Für Reisende, die die Sehenswürdigkeiten und Klänge von Phuket genießen möchten, ist das Sound Gallery House die perfekte Wahl. Von hier aus können die Gäste alles genießen, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sound Gallery House bietet viele Einrichtungen, um Ihren Aufenthalt in Phuket zu bereichern. Eine Auswahl an erstklassigen Einrichtungen wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, WLAN in den öffentlichen Bereichen, Parkplatz können Sie hier genießen. Alle Gästezimmer bieten durchdachte Annehmlichkeiten, um ein unvergleichliches Gefühl von Komfort zu gewährleisten. Die zahlreichen Freizeitangebote der Unterkunft sorgen dafür, dass Sie während Ihres Aufenthalts viel zu tun haben. Wenn Sie eine komfortable und günstige Unterkunft in Phuket suchen, machen Sie Sound Gallery House zu Ihrem Zuhause in der Ferne.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels