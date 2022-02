Prince Edouard Apartments & Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Prince Edouard Apartments & Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Auf dem Hügel von Patong Beach, auf achtzig Metern über dem Meeresspiegel, bietet das Prince Edouard Apartments & Resort einen Panoramablick über das Meer, die Berge und die Stadt. Der Ort ist extrem ruhig und die Wohnungen sind ziemlich groß, von 85 qm bis 260 qm. Das Apart-Hotel ist mit einer Garage für 25 Autos, einem 20 m langen Pool, einem SPA-Center mit Fitness-, Sauna- und Massageräumen, einem Tagungsraum, einem Restaurant, einem privaten Karaoke-Raum, einer Terrasse und einem Garten ausgestattet. Wir sind 5 km von 4 Golfplätzen entfernt und können auf Anfrage Golfpakete anbieten. Aufgrund seiner Lage an der Seite des Resorts Patong bietet das Prince Edouard einen einfachen Zugang zu den vielen Sehenswürdigkeiten auf der wunderschönen Insel Phuket. Fragen Sie einfach nach, unsere Mitarbeiter kümmern sich um Ihre Wünsche.

