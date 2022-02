Pensiri-Haus - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Das Hotel erhält 24 letzte Buchungsanfragen. Beeile dich!

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Pensiri-Haus , und Pensiri-Haus wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy 50% deposit is non refundable. However, for the Phuket Sandbox Program, full payment is required. Another 50% credit will be refunded by voucher.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Standard Doppelbett 21 m² ฿9,200 - 7 Day Sandbox ฿9,150 - 5 Day Test & Go ฿5,750 - 4 Day Test & Go ฿4,300 - 1st Day Test & Go ฿4,300 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Internationale Kanäle

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Standard Zweibettzimmer 22 m² ฿9,900 - 7 Day Sandbox ฿5,950 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Internationale Kanäle

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Classic Apartment: Twin bedroom (Sharing Kitchenette and laundry section) 22 m² ฿12,350 - 7 Day Sandbox ฿6,950 - 4 Day Test & Go ฿4,750 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Mikrowelle

Netflix

Waschmaschine SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Classic Apartment: Double bedroom (Sharing Kitchenette and laundry section) 22 m² ฿12,350 - 7 Day Sandbox ฿6,950 - 4 Day Test & Go ฿4,750 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Mikrowelle

Netflix

Waschmaschine SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Standard Doppelbett mit Balkon 24 m² ฿9,900 - 7 Day Sandbox ฿9,650 - 5 Day Test & Go ฿5,950 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 1st Day Test & Go ฿4,400 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Standard-Zweibettzimmer mit Balkon 24 m² ฿9,900 - 7 Day Sandbox ฿9,650 - 5 Day Test & Go ฿5,950 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 1st Day Test & Go ฿4,400 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Doppelzimmer mit Balkon 31 m² ฿10,950 - 7 Day Sandbox ฿10,400 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 4 Day Test & Go ฿8,550 - 2 Day Test & Go ฿4,550 - 1st Day Test & Go ฿4,550 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Internationale Kanäle

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Studio mit Kingsize-Bett, Küchenzeile und Balkon 31 m² ฿12,350 - 7 Day Sandbox ฿6,950 - 4 Day Test & Go ฿4,750 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Mikrowelle SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior-Zweibettzimmer mit Balkon 31 m² ฿10,950 - 7 Day Sandbox ฿10,400 - 5 Day Test & Go ฿6,550 - 4 Day Test & Go ฿4,550 - 1st Day Test & Go ฿4,550 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Pensiri House ist ein preisgünstiges Hotel im Gästehaus-Stil, das die Wahl für Reisende ist, die am Nai Yang Beach übernachten, auf den Flug warten oder am nächsten Tag zum nächsten Ziel gehen und auch Soi Dog freiwillig sind. Convenience Store im Erdgeschoss, wo Sie auch einen Wäscheservice und einen Motorradverleih anfordern können. Sicher, ruhig, budgetschonend und praktisch – das Pensiri House ist die perfekte Wahl für Ihren großartigen Aufenthalt in Nai Yang Beach

Ausstattung / Ausstattung Tägliche Reinigung, Wäscheservice und Motorradverleih

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels