Dewa Phuket (Strandresort, Villen und Suiten) - Phuket Sandbox Hotel

Deluxe Doppel- oder Zweibettzimmer mit Balkon 38 m² ฿14,700 - 5 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go
Eigenschaften: Balkon (voller Zugang), Verbindungsraum, Fitness erlaubt, Internationale Kanäle, Internet - Wifi, Arbeitsbereich

Verbindungsraum

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Poolvilla 70 m² ฿21,600 - 5 Day Test & Go ฿6,360 - 1st Day Test & Go
Eigenschaften: Balkon (voller Zugang), Badewanne, Fitness erlaubt, Internationale Kanäle, Internet - Wifi, Außenanlagen, Schwimmbad, Arbeitsbereich

Badewanne

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Außenanlagen

Schwimmbad

Große Poolvilla 106 m² ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿6,500 - 1st Day Test & Go
Eigenschaften: Balkon (voller Zugang), Badewanne, Fitness erlaubt, Internationale Kanäle, Internet - Wifi, Außenanlagen, Schwimmbad, Arbeitsbereich

Badewanne

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Außenanlagen

Schwimmbad

Arbeitsbereich

Die ruhige Umgebung hier sorgt für einen großartigen Rückzugsort abseits des Lärms und der Menschenmassen von Phuket. Nur wenige Meter vom Strand Nai Yang entfernt und neben dem Nationalpark Sirinath liegt dieses Anwesen, das Ihre Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Der internationale Flughafen ist nur fünf Minuten entfernt und die Stadt ist 30 Minuten entfernt. Genießen Sie Fusionsgerichte sowie vegetarische Gerichte im The Dining Room oder Snacks in The Lounge und The Deli. Oder wenn Sie ein ungezwungeneres Erlebnis wünschen, essen Sie am Pool oder in der Privatsphäre Ihrer Villa. Lassen Sie sich im Spa verwöhnen oder gehen Sie bei einer Paarsitzung intim. Der Kid's Club wird die Kleinen unterhalten und dafür sorgen, dass Sie einige Zeit alleine verbringen.

Ausstattung / Ausstattung Bar

Direkt am Strand

Geschäftseinrichtungen

Parkplatz

Café

Fitness Center

Rezeption (24 Stunden)

Poolbar

Restaurants

Sicherheit (24 Stunden)

Spa

Schwimmbad

Transport

W-lan

