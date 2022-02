Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与贝壳度假村以优先方式,以及贝壳度假村从你会直接收取货款。

这家 3 星级度假村坐落在椰子树和热带花卉之间,水晶般清澈的海水和金色的沙滩是完美的度假胜地。房间内设有一系列小屋和平房,体现了传统泰式装饰的影响以及国际标准的舒适度。休闲方面,客人可以在海滩旁闲逛、啜饮鸡尾酒、参加沙滩足球比赛或尝试水上运动以放松身心。酒店还提供旅游服务,工作人员可以帮助您规划个性化的行程,让您充分利用在涛岛的时光。请输入您的首选入住日期并提交我们的在线预订表格以预订贝壳度假村。

便利设施/功能 Center of Sairee Beach

