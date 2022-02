Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 씨쉘 리조트 우선 순위 정 방식으로, 그리고 씨쉘 리조트 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

코코넛 야자수와 열대 꽃 사이에 자리 잡은 이 3성급 리조트는 수정처럼 맑은 바다와 황금빛 모래 해변이 있는 완벽한 휴양지입니다. 다양한 코티지와 방갈로를 갖춘 객실 설정은 국제 표준의 편안함과 함께 전통적인 태국 장식의 영향을 반영합니다. 여가 시간에는 해변 옆에서 휴식을 취하거나 칵테일을 마시며 해변 축구를 하거나 제공되는 수상 스포츠를 즐기며 휴식을 취하실 수 있습니다. 호텔은 또한 직원이 코타오에서 시간을 최대한 활용할 수 있도록 개인화된 일정을 계획하는 데 도움을 줄 수 있는 투어를 제공합니다. 원하는 숙박 날짜를 입력하고 Seashell Resort를 예약하려면 온라인 예약 양식을 제출하십시오.

어메니티 / 특징 Center of Sairee Beach

