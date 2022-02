Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Muschel-Resort , und Muschel-Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Eingebettet zwischen Kokospalmen und tropischen Blumen bietet dieses 3-Sterne-Resort mit seinem kristallklaren Wasser und dem goldenen Sandstrand ein perfektes Urlaubsziel. Das Ambiente der Zimmer mit einer Reihe von Cottages und Bungalows spiegelt einen Einfluss des traditionellen thailändischen Dekors gepaart mit dem Komfort internationaler Standards wider. In der Freizeit können sich die Gäste entspannen, indem sie am Strand faulenzen, Cocktails schlürfen, eine Partie Beach Soccer spielen oder die angebotenen Wassersportarten ausprobieren. Das Hotel bietet auch eine Tour an, bei der die Mitarbeiter bei der Planung einer persönlichen Reiseroute helfen können, damit Sie Ihre Zeit auf Koh Tao optimal nutzen können. Bitte geben Sie Ihre bevorzugten Aufenthaltsdaten ein und senden Sie unser Online-Buchungsformular ab, um eine Reservierung im Seashell Resort vorzunehmen.

Ausstattung / Ausstattung Center of Sairee Beach

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels