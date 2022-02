Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ซีเชลล์ รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ซีเชลล์ รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

รีสอร์ทระดับ 3 ดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นมะพร้าวและดอกไม้เขตร้อน เป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบด้วยน้ำทะเลใสดุจคริสตัลและหาดทรายสีทอง ประกอบด้วยกระท่อมและบังกะโลหลากหลายรูปแบบ การจัดห้องพักสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของการตกแต่งแบบไทยดั้งเดิมควบคู่ไปกับความสะดวกสบายตามมาตรฐานสากล เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายด้วยการนั่งเล่นริมชายหาด จิบค็อกเทล เล่นฟุตบอลชายหาด หรือลองเล่นกีฬาทางน้ำที่มีให้บริการ ทางโรงแรมยังมีบริการนำเที่ยวซึ่งพนักงานสามารถช่วยวางแผนการเดินทางส่วนบุคคลเพื่อให้คุณใช้เวลาบนเกาะเต่าได้อย่างเต็มที่ กรุณาระบุวันที่คุณต้องการเข้าพัก และส่งแบบฟอร์มการจองออนไลน์ของเราเพื่อทำการจองที่ซีเชลล์ รีสอร์ท

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Center of Sairee Beach

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง